Буткевич провів фінальні перемовини з лідером Полісся
Житомиряни вирушили на збори в Іспанію
30 хвилин тому
Геннадій Буткевич / Фото - ФК Полісся
Сергій Чоботенко приєднається до тренувального табору Полісся в Іспанії повідомляє пресслужба клубу.
За підсумками внутрішнього діалогу сторони погодили подальший формат співпраці. Сергій Чоботенко приєднається до основної команди.
Чоботенко, який сьогодні святкує своє 29-річчя, погодився на пропозицію президента Полісся Геннадія Буткевича, яка задовольнила усі сторони, стверджує «ТаТоТаке».