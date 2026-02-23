Павло Василенко

У Барселоні загострюється виборча кампанія, яка ризикує перетворитися на найгучнішу за останні роки. Кандидат у президенти клубу Жоан Лапорта опинився в центрі серйозного скандалу після появи звинувачень в економічних злочинах, що спричинили справжній вибух емоцій серед socios напередодні голосування.

За інформацією іспанського видання El Periódico, один із членів клубу подав офіційну скаргу до Центрального суду Мадрида, звинувативши Лапорту у відмиванні грошей, отриманні незаконних комісійних, ухиленні від сплати податків та участі у злочинній організації. У матеріалах справи фігурують десятки документів, які нібито пов’язують ці дії зі спонсорськими контрактами та проєктами інфраструктурного розвитку, зокрема будівництвом нового стадіону.

В обвинувальних матеріалах йдеться про мережу компаній у кількох країнах Європи та Близького Сходу, які могли використовуватися для збору та «легалізації» коштів через непрозорі фінансові схеми. Окрім самого Лапорти, у справі згадуються його соратники та близькі родичі.

Реакція клубу була миттєвою й жорсткою. Барселона у заяві назвала звинувачення безпідставними та політично мотивованими, наголосивши, що внутрішні й зовнішні аудити не виявили жодних порушень. У клубі також заявили, що час появи справи – напередодні виборів – виглядає як спроба вплинути на волевиявлення членів клубу. Керівництво запевнило, що всі матеріали буде передано виборчій комісії, а у разі підтвердження фальсифікацій Барселона звернеться до суду.