Керівник Барселони Жоан Лапорта поділився спогадами про резонансний відхід Ліонеля Мессі влітку 2021 року та оцінив нинішній стан їхнього спілкування. Зараз зірковий аргентинець захищає кольори американського Інтер Маямі, проте його тінь досі відчувається на Камп Ноу.

Я знав Мессі та інших гравців ще зі свого першого президентського терміну, і з часом до них прив'язуєшся і починаєш їх цінувати. Ми дуже вдячні всім цим гравцям, але Барса теж багато для них зробила. Цьому не судилося збутися, і Лео не зміг продовжити кар'єру в клубі. Стосунки з Мессі зіпсовані. Був також інцидент на церемонії вручення Золотого м'яча, коли я підійшов привітати його, а він вважав, що нам не слід вітатися. Відтоді відбулося деяке зближення, і ми сподіваємося, що це станеться і в майбутньому. Відносини напружені, але він — легенда Барселони.

Ми не хотіли підписувати нову угоду, тому що вважали це шкідливим для клубу. Барселона вища за гравців, директорів і президентів, і ми не могли цього допустити. Для мене як президента це найсумніше. Це розчаровуючі моменти, як коли пішли Куман, Хаві, Піке та інші. Це важкі часи, але ми не могли з цим змиритися. Суми, пов'язані з продовженням його контракту, були непосильними, і тому він не міг продовжувати грати, — наводить слова Лапорти Sport.es.