Павло Василенко

Третій за результативністю бомбардир збірної Ірану Сердар Азмун відсутній у складі команди на ЧС-2026 після того, як 31-річного нападника розкритикували за фотографування з прем'єр-міністром Об'єднаних Арабських Еміратів, союзника США у близькосхідному конфлікті.

Деякі іранські ЗМІ назвали фотографію гравця, який грає в Дубаї, зрадою країни. Колишній нападник леверкузенського Баєра та Роми в минулому стикався з критикою за підтримку протестувальників під час масових демонстрацій після смерті Магси Аміні.

Азмун забив 57 голів у 91 матчі за національну збірну.

Іран зустрінеться з Новою Зеландією, Бельгією та Єгиптом у групі G на майбутньому чемпіонаті світу, який пройде в США, Канаді та Мексиці (11 червня - 19 липня). Однак, за даними AFP, гравці національної збірної ще не отримали віз для поїздки до Сполучених Штатів. Їхній тренувальний табір перенесено з Тусона, штат Аризона, до Тіхуани, штат Мексика.