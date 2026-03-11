Денис Сєдашов

Уряд Ірану оголосив про відмову від участі в чемпіонаті світу з футболу 2026 року. Міністр спорту країни Ахмад Донямалі підтвердив, що національна команда не поїде на турнір, який прийматимуть США, Канада та Мексика.

Причиною такого радикального кроку стала гостра політична та військова криза на Близькому Сході. В інтерв’ю агентству DPA Донямалі прямо звинуватив уряд США у діях, що унеможливлюють участь іранських футболістів у змаганнях на території цієї країни.

Цей корумпований уряд убив нашого лідера, тож ми не маємо умов для участі в чемпіонаті світу. Через зловмисні заходи, вжиті проти Ірану, ми змушені вести дві війни за вісім-дев’ять місяців, тисячі наших співвітчизників загинули. Тож ми не маємо можливості брати участь за таких обставин. Ахмад Донямалі

Іран мав виступати у групі G разом із національними командами Бельгії, Єгипту та Нової Зеландії. За іронією долі, календар збірної передбачав матчі виключно на території США: два поєдинки в Лос-Анджелесі та один у Сіетлі.

