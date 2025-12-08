Колишній футболіст Андерлехта та національної збірної Бельгії Глен де Бук помер у віці 54 років. Трагедія сталася в Антверпені в ніч на понеділок.

За інформацією родини, Де Бук перебував удома, коли раптовий та сильний крововилив у мозок призвів до різкого погіршення стану. Після цього він впав у глибоку кому. Медики боролися за його життя, однак футболіст пішов із життя, так і не прийшовши до тями.

Глен де Бук провів 36 матчів за збірну Бельгії та відзначився одним голом. Після завершення ігрової кар’єри він працював тренером, очолюючи різні клуби. Останнім місцем його роботи став Кортрейк.

Нагадаємо, раніше з життя пішов легендарний футболіст Динамо Володимир Мунтян.