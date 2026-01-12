Павло Василенко

Французький футбол зазнав великої втрати – у понеділок вранці на 73-му році життя помер Роллан Курбіс, колишній футболіст і тренер, тісно пов’язаний з історією «Марселя». Про смерть легендарного наставника повідомило авторитетне видання L’Équipe. Курбіс народився в Марселі й залишив помітний слід у європейському футболі як на полі, так і на тренерській лаві.

Під час ігрової кар’єри він двічі ставав чемпіоном Франції у складі Монако – у 1978 та 1982 роках, а також виграв Кубок Франції в 1980-му. У сезоні 1973/74 Курбіс поповнив колекцію трофеїв чемпіонським титулом Греції з пірейським Олімпіакосом, хоча й провів за клуб лише кілька матчів.

Найбільше ж його ім’я прославилося завдяки тренерській роботі. Саме Курбіс у 1999 році вивів Марсель до фіналу Кубка УЄФА. Вирішальний матч відбувся на стадіоні «Лужники» в Москві, де французький клуб поступився італійській Пармі з рахунком 0:3, але сам вихід у фінал став історичним досягненням.

Окрім Марселя, Курбіс очолював Бордо, Тулузу, Ланс, Аяччо, Монпельє і Ренн, а також працював за межами Франції – в ОАЕ з Аль-Вахдою, в російській Аланії, алжирському УСМ Алжир, швейцарському Сьоні та зі збірною Нігеру.