Сергій Разумовський

Завершилися перші поєдинки чвертьфінальної стадії Ліги конференцій. Стартові матчі цього раунду склалися вдало для господарів поля. За підсумками ігрового дня саме ці команди опинилися у найбільш вигідному становищі перед матчами-відповідями.

Особливу увагу українських уболівальників привернув виступ донецького Шахтаря, який у номінально домашньому матчі в польському Кракові впевнено розібрався з нідерландським АЗ Алкмар. Команда Арди Турана провела дуже сильний поєдинок і здобула переконливу перемогу з рахунком 3:0. Такий результат дозволив «гірникам» не лише створити комфортний запас перед другою зустріччю, а й суттєво підвищити свої шанси на продовження боротьби в єврокубку.

Після завершення перших матчів чвертьфіналу свої оновлені оцінки оприлюднили відомі аналітичні ресурси Football Rankings та Opta Analyst. Обидві платформи прорахували ймовірність виходу команд до наступної стадії турніру, врахувавши результати стартових зустрічей. Згідно з цими прогнозами, Шахтар після розгрому АЗ Алкмар практично гарантував собі місце у півфіналі. Експерти оцінюють імовірність проходу українського клубу на рівні 94%, що є одним із найвищих показників серед усіх учасників стадії.

✅ Conference League - To Secure Semifinals:



🇪🇸 Rayo Vallecano - 95%

🇬🇷 AEK Athens - 5%



🇺🇦 Shakhtar Donetsk - 94%

🇳🇱 AZ Alkmaar - 6%



🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Crystal Palace - 97%

🇮🇹 Fiorentina - 3%



🇩🇪 Mainz - 82%

🇫🇷 Strasbourg - 18%



(% per @OptaAnalyst) pic.twitter.com/xlxVOiFOvS — Football Rankings (@FootRankings) April 10, 2026

Не менш впевнені позиції мають й інші переможці перших матчів. Іспанський Райо Вальєкано на своєму полі не залишив шансів грецькому АЕК, також перемігши з рахунком 3:0. Після такого результату шанси іспанського клубу на вихід до півфіналу оцінюються у 95%. Англійський Кристал Пелас, який здобув суху перемогу 3:0 над італійською Фіорентиною, взагалі вважається найближчим до наступного раунду — його ймовірність проходу становить 97%. Найменш однозначною поки виглядає пара за участю німецького Майнца та французького Страсбурга, однак і там німецький клуб після домашньої перемоги з рахунком 2:0 має доволі хороші перспективи — 82% на вихід у півфінал.

Таким чином, перші чвертьфінальні матчі Ліги конференцій сформували досить чітку картину перед іграми-відповідями. Усі чотири переможці стартових зустрічей отримали серйозну перевагу, а найбільш упевнено серед них наразі почуваються Кристал Пелас, Райо Вальєкано та Шахтар. Для донецького клубу розгром АЗ Алкмар став не лише важливим турнірним успіхом, а й потужною заявкою на потрапляння до четвірки найсильніших команд турніру.

