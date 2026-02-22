Головний тренер ЛНЗ Віталій Пономарьов підбив підсумки матчу 17 туру УПЛ проти Епіцентра (2:0). Його слова наводить УПЛ ТБ.

Перші тури завжди важкі, тим більше поля неякісні для всіх команд, тому важко показувати якийсь змістовний футбол.Але нам потрібен результат, і ми будували гру з огляду на погодні умови, з огляду на якість газону, будували так, щоб досягти позитивного результату.

Ми поступались у підбираннях, але команда суперника в 1-му таймі взагалі, крім удару на останній хвилині, не загрожувала нашим воротам, ми досить якісно грали в обороні. Звичайно, що гол один, потім на початку другого тайму другий, допомогли нам.

Що негативно: ми мали дуже багато моментів з контратак, стовідсоткових моментів – їх треба реалізовувати. Тому що сьогодні так гра склалася, що ми вигравали 2:0.

Нічого, що ми не забили ті моменти, але їх потрібно реалізовувати, тому що це стовідсоткові моменти. Якщо ми хочемо боротися за перше місце, за призові місця, ми маємо використовувати такі моменти, - сказав Пономарьов.