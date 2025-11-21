Пономарьов поділився рецептом чергової перемоги ЛНЗ
Черкащани повністю переграли СК Полтава
близько 18 годин тому
Головний тренер ЛНЗ Віталій Пономарьов підбив підсумки стартового матчу 13 туру УПЛ проти СК Полтава (2:0). Його слова наводить УПЛ ТБ.
Готувалися до цього матчу дуже серйозно, тому що СК Полтава забрала очки в досить серйозних суперників. Ми аналізували їхню гру – дуже багато боротьби, дуже багато підбирань вони вигравали в попередніх матчах, досить агресивно грали. Тому потрібно було ззаду дуже якісно зіграти, в першу чергу не програти підбирання.
Ми, в принципі, грали, як і з попередніми суперниками, тому що ми знали, що СК Полтава буде віддавати ініціативу. Вони небезпечні, коли одразу починають вертикальні атаки. Потрібен був баланс, ми розуміли, що в нас будуть гольові моменти. Вийшло, в принципі, так, як ми й готувалися, як ми планували, - сказав Пономарьов.
ЛНЗ з 26 очками посідає друге місце в турнірній таблиці УПЛ після 13 турів.
29 листопада ЛНЗ вдома прийматиме Кудрівку (15:30).