Головний тренер ЛНЗ Віталій Пономарьов підбив підсумки стартового матчу 13 туру УПЛ проти СК Полтава (2:0). Його слова наводить УПЛ ТБ.

Готувалися до цього матчу дуже серйозно, тому що СК Полтава забрала очки в досить серйозних суперників. Ми аналізували їхню гру – дуже багато боротьби, дуже багато підбирань вони вигравали в попередніх матчах, досить агресивно грали. Тому потрібно було ззаду дуже якісно зіграти, в першу чергу не програти підбирання.

Ми, в принципі, грали, як і з попередніми суперниками, тому що ми знали, що СК Полтава буде віддавати ініціативу. Вони небезпечні, коли одразу починають вертикальні атаки. Потрібен був баланс, ми розуміли, що в нас будуть гольові моменти. Вийшло, в принципі, так, як ми й готувалися, як ми планували, - сказав Пономарьов.