Хорватський тренер польського Відзева Ігор Йовічевіч має намір серйозно посилити команду та розглядає варіант запрошення одразу чотирьох гравців з Української Прем'єр-ліги.

Як повідомляє Футбол 24, до списку потенційних новачків польського клубу входять нападник черкаського ЛНЗ Проспер Оба, форвард донецького Шахтаря Мар'ян Швед, захисник львівського Руху Богдан Слюбик та хавбек криворізького Кривбасу Єгор Твердохліб.

Контракт Йовічевіча з Відзевом діє до літа 2027 року. До цього він очолював болгарський Лудогорець, разом з яким він завоював внутрішній требл, ставши переможцем чемпіонату, Кубка та Суперкубка Болгарії.

Йовічевіч відомий роботою з трьома українськими клубами – Карпати (2014-2015), Дніпро-1 (2020-2022) та Шахтар (2022-2023). Разом з донеччанами хорват ставав переможцем чемпіонату України в сезоні 2022/23.