Головний тренер черкаського ЛНЗ Віталій Пономарьов висловив свою думку про поведінку гравців львівських Карпат після забитого голу в матчі команд в 11-му турі української Прем'єр-ліги (0:1).

«Абсолютно звичайний матч для мене. Нічого принципового не було. Кожна команда сама собі обирає план на гру. Є команди, які виграють матчі, діючи другим номером, є ті, котрі виграють, домінуючи.

Однак сьогодні, починаючи з 25-ї хвилини, я вперше у своїй кар’єрі побачив настільки сильне затягування часу. Скільки часу я працюю – з таким ще не зіштовхувався.

Тому не думаю, що це буде подобатись вболівальникам. Особливо львівським. Я знаю, які у Львові вболівальники і вважаю, що вони є найкращими в Україні. Але я не думаю, що їм подобатиметься такий футбол. Арбітр повинен керувати такими моментами.

Футбол потрібно грати гідно. Можна багато говорити, що хтось хоче намагатись грати футбол, який в Україні ще ніхто не грав. Але такий футбол, як сьогодні, точно ще ніхто в Україні не грав.

А чим вони могли здивувати? Ми помилилися, пропустили гол. Все. Більше я від них нічого не бачив, ні моментів, нічого… Думаю, зараз я це об’єктивно аналізую», – цитує Пономарьова пресслужба Карпат.