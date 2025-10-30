Керівництво львівських Карпат ухвалило рішення розстатися з головним тренером Владиславом Лупашком. Про це повідомив відомий інсайдер Ігор Бурбас, за словами якого рішення вже фактично прийнято, але офіційно оголошення відкладають через відсутність заміни.

– Люди, наближені до Карпат, мені говорили, що рішення по головному тренеру вже прийнято. Просто наразі немає реального варіанту, на кого замінити Лупашка, – зазначив журналіст у ефірі свого YouTube-каналу BurBuzz.

За даними Бурбаса, клуб розглядав можливість тимчасово передати команду наставнику U-19 Олегу Голодюку, але той не погодився.

– Я чув, що вже пропонували Голодюку стати виконувачем обов’язків на певний час, поки знайдуть нового тренера. Наскільки мені відомо, шукають іноземного фахівця, бо серед українців не бачать підходящої кандидатури. Але Голодюк відмовився бути тимчасовим варіантом, не захотів сідати на цю порохову бочку, – додав Бурбас.

Владислав Лупашко очолив Карпати влітку 2024 року. Після десяти турів поточного сезону команда має 12 очок і посідає 10-те місце в УПЛ. Наступний матч львів’яни проведуть 3 листопада проти черкаського ЛНЗ.