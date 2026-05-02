Сергій Разумовський

У 32-му турі турецької Суперліги Трабзонспор на власному полі несподівано втратив очки у протистоянні з Гезтепе. Поєдинок завершився нічиєю з рахунком 1:1, хоча господарі до останніх хвилин перебували у ролі команди, яка поступається.

Гезтепе зумів вийти вперед ще у першому таймі. На 32-й хвилині результативним ударом відзначився Жуан, який став одним із головних героїв зустрічі. Його гол дозволив гостям отримати важливу перевагу та змусив Трабзонспор відіграватися у непростій ситуації.

Положення господарів стало ще складнішим наприкінці першої половини гри. На 42-й хвилині Ескіхеллач отримав вилучення за друге попередження, через що господарі залишилися у меншості. У підсумку команда була змушена провести понад тайм удесятьох, що суттєво ускладнило її завдання в атаці та боротьбі за позитивний результат.

Попри чисельну меншість, Трабзонспор не припинив шукати свій шанс і зумів уникнути поразки вже у компенсований час. На 93-й хвилині Наїр забив рятівний м’яч, встановивши остаточний рахунок зустрічі — 1:1. Цей гол дозволив господарям вирвати нічию, однак втрата очок усе одно стала неприємним результатом для команди в боротьбі за високі місця.

Український вінгер Трабзонспора Олександр Зубков розпочав матч на лаві запасних і з’явився на полі на 69-й хвилині. За відведений йому ігровий час він встиг виконати 6 передач, 5 з яких були точними, що склало 83% точності. Також українець здійснив одну успішну спробу дриблінгу з двох, заробив один фол і загалом мав 23 дотики до м’яча, зокрема один — у штрафному майданчику суперника.

Крім того, Зубков активно працював у боротьбі та виграв 4 із 6 єдиноборств. Його виступ отримав стримано позитивні оцінки від статистичних порталів: FlashScore поставив йому 6.7, WhoScored — 6.5, а SofaScore — 6.7.

Ще один український футболіст господарів Арсеній Батагов участі в матчі не брав. Захисник пропустив гру турецької Суперліги через травму.

Після цієї нічиєї Трабзонспор набрав 66 очок. За два тури до завершення сезону команда відстає від другого місця, яке посідає Фенербахче, на чотири бали. Таким чином, боротьба за підсумкову позицію в турнірній таблиці для Трабзонспора залишається складною, а втрата очок у домашньому матчі з Гезтепе може мати серйозне значення на фініші чемпіонату.

Чемпіонат Туреччини, 32-й тур

Трабзонспор – Гезтепе 1:1

Голи: Наїр, 90+3 – Жуан, 32

Вилучення: Ескіхеллач, 42