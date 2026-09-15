Російський медійний футбольний клуб Амкал оголосив про підписання українського нападника Олексія Сидорова. Форвард продовжує перебувати на контракті з Харковом, однак найближчим часом виступатиме в російському аматорському футболі.

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25-річний футболіст виїхав з України влітку минулого року без відома керівництва харківського клубу. Після цього його майбутнє залишалося невизначеним, оскільки Сидоров не повертався до команди та не брав участі в її матчах.

У серпні Харків повідомляв, що російський футбольний союз звертався щодо отримання трансферного сертифіката нападника. Документ був необхідний для того, щоб українець міг офіційно виступати за російський клуб.

Спочатку йшлося про можливий перехід Сидорова до RWChallenge – аматорської команди із Санкт-Петербурга. У підсумку футболіст приєднався до Амкала, який бере участь у медійних футбольних проєктах та змаганнях на росії.

Останній матч в українській Прем’єр-лізі Сидоров провів 24 травня 2025 року. Нападник тоді захищав кольори Колоса на правах оренди та зіграв проти Динамо. Поєдинок завершився з рахунком 1:1, а українець відзначився забитим м’ячем.