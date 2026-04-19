Бенфіка обіграла Спортінг завдяки сейву Трубіна та голу в доданий час
Орлам перемогу приніс Рафа Сілва
близько 3 годин тому
Воротар Анатолій Трубін став одним із героїв центрального матчу 30-го туру чемпіонату Португалії. Український голкіпер відбив пенальті та допоміг Бенфіці здобути виїзну перемогу над Спортінгом.
На 19-й хвилині український голкіпер гостей Анатолій Трубін відбив пенальті від Суареса. Невдовзі після цього орли відкрили рахунок. На 72-й хвилині господарі відновили паритет зусиллям Хідемаса, проте в доданий арбітром час Сілва приніс перемогу Бенфіці.
Чемпіонат Португалії. 30-й тур
Спортінг — Бенфіка 1:2
Голи: Моріта, 72 – Шельдеруп, 27, пен., Рафа Сілва, 90+3
Завдяки цьому результату команда Трубіна набрала 72 очки та піднялася на друге місце, випередивши Спортінг.
За чотири тури до кінця сезону відставання від лідера — Порту — становить чотири бали.
Дивіться топовий футбол на MEGOGO. XSPORT – код надає знижку -35% на покупку 3 місяців передплати Оптимальна. Термін дії до 31.05