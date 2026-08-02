Сергій Разумовський

Порту став володарем Суперкубка Португалії-2026. У вирішальному матчі за трофей команда мінімально перемогла Торреєнсе з рахунком 1:0.

Єдиний гол у зустрічі було забито на 38-й хвилині. Переможний м’яч на свій рахунок записав Віктор Фрогольдт, який скористався нагодою та приніс Порту черговий національний трофей.

Минулого сезону Порту став чемпіоном Португалії. Торреєнсе, своєю чергою, виступає у другому дивізіоні країни, однак команда сенсаційно виграла Кубок Португалії. Завдяки цьому успіху клуб отримав право зіграти на загальному етапі Ліги Європи.

Для Торреєнсе фінал Суперкубка став історичною подією. Команда вперше вийшла на поле в матчі за цей трофей і зуміла скласти гідну конкуренцію одному з найсильніших клубів країни.

Порту здобув свій 25-й Суперкубок Португалії. За кількістю перемог у цьому турнірі клуб залишається одноосібним лідером. Другу позицію посідає Бенфіка, за яку виступають українці Анатолій Трубін і Георгій Судаков. Лісабонська команда вигравала Суперкубок Португалії десять разів.

Суперкубок Португалії

Порту – Торреєнсе 1:0

Гол: Фрогольдт, 38