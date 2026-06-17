Олександр Сукманський

Збірна Португалії розпочне свій шлях на чемпіонаті світу-2026 матчем проти Демократичної Республіки Конго в Х’юстоні. Португальці підходять до турніру в статусі одного з головних претендентів на трофей.

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Команда демонструє стабільні результати напередодні мундіалю, зазнавши лише однієї поразки в останніх 13 матчах. У своєму останньому офіційному поєдинку Португалія розгромила Вірменію з рахунком 9:1 у рамках кваліфікації.

Втім, успішні виступи на чемпіонатах світу традиційно залишаються для португальців непростим завданням. Починаючи з 1966 року, команда лише одного разу доходила до півфіналу турніру, а в чотирьох останніх стартових матчах мундіалів здобула лише одну перемогу.

Для ДР Конго майбутній матч стане історичним. Команда повертається на чемпіонат світу вперше з 1974 року, коли виступала під назвою Заїр. Тоді африканська збірна програла всі три матчі групового етапу.

Путівку на ЧС-2026 конголезці здобули після перемоги над Ямайкою у міжконтинентальному плей-оф. Підготовка до турніру була непростою через спалах вірусу Ебола на батьківщині, що вплинув на можливості вболівальників підтримати команду.

Цей матч стане першим в історії очним протистоянням між Португалією та ДР Конго. Востаннє португальці зустрічалися з африканською збірною на чемпіонаті світу у 2022 році, коли перемогли Гану з рахунком 3:2.

Окрему увагу буде прикуто до Кріштіану Роналду, який залишається єдиним футболістом в історії, що забивав на п’яти різних чемпіонатах світу. У складі ДР Конго одним з ключових гравців є Седрік Бакамбу, який відзначився чотирма голами у відбірковому турнірі.

Обидві команди підходять до матчу без кадрових втрат.

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Експерти GGBET оцінюють шанси команд у матчі Португалія - ДР Конго так: коефіцієнт на перемогу Португалії — 1.3, на перемогу ДР Конго — 12.7. Хто вийде сильнішим — обирай свій варіант на ggbet.ua. Все буде GG!

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