Олександр Сукманський

У матчі 1/8 фіналу чемпіонату світу-2026 збірні Португалії та Іспанії визначать володаря путівки до чвертьфіналу. Для команд це буде перша зустріч після фіналу Ліги націй УЄФА минулого року. Гра розпочнеться 6-го липня о 22:00.

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Португалія пробилася до цієї стадії турніру після перемоги над Хорватією з рахунком 2:1 у 1/16 фіналу. Команда здобула вирішальний результат наприкінці зустрічі та продовжує боротьбу за другий поспіль вихід до чвертьфіналу чемпіонату світу, чого раніше в історії збірної ще не було.

Водночас португальці не вигравали два поспіль матчі плейоф чемпіонатів світу з 2006 року. До гри з Іспанією команда підходить з 12 перемогами, чотирма нічиїми та лише однією поразкою в останніх 17 матчах. Крім того, у дев'яти останніх зустрічах збірна не пропускала більше одного м'яча.

Якщо Португалія завершить виступ на турнірі, цей матч стане останнім на чемпіонатах світу для Кріштіану Роналду.

Іспанія вийшла до 1/8 фіналу після впевненої перемоги над Австрією з рахунком 3:0. Команда не дозволила супернику завдати жодного удару в площину воріт, ставши першою збірною з часів фіналу чемпіонату світу-2014, якій вдалося досягти такого показника у матчі плейоф.

Під керівництвом Луїса де ла Фуенте Іспанія залишається непереможною на великих турнірах. За 11 матчів команда здобула 10 перемог, одного разу зіграла внічию та пропустила лише чотири м'ячі.

Єдина поразка іспанців з червня 2023 року сталася саме у фіналі Ліги націй проти Португалії, коли команда поступилася в серії пенальті. Ще один матч без поразки дозволить Іспанії повторити найдовшу безпрограшну серію у своїй історії — 35 матчів.

Статистика особистих зустрічей також свідчить про рівність суперників. Попри перемогу у фіналі Ліги націй, Португалія виграла лише один з 12 офіційних матчів проти Іспанії в основний час. Ще шість зустрічей завершилися внічию, а п'ять перемог здобули іспанці.

У складі Португалії варто відзначити Гонсалу Рамуша, який у матчах чемпіонату світу в середньому оформлює результативну дію кожні 37 хвилин. Також збірна виграла всі вісім матчів, у яких він забивав.

У збірній Іспанії чудову форму демонструє Мікель Оярсабаль, який після дубля у ворота Австрії має 17 голів у 16 останніх матчах у стартовому складі. У трьох з чотирьох останніх таких поєдинків він відкривав рахунок.

Обидві команди підходять до гри майже без кадрових втрат. Очікується, що до складу збірної Іспанії повернеться Ніко Вільямс.

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Експерти GGBET оцінюють шанси команд у матчі Португалія — Іспанія так: коефіцієнт на перемогу португальців — 4.03, на перемогу іспанців — 1.94. Хто вийде сильнішим — обирай свій варіант на ggbet.ua. Все буде GG!

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