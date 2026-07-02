Олександр Сукманський

Збірні Португалії та Хорватії зустрінуться у 1/16 фіналу чемпіонату світу-2026. Для португальців цей матч стане першим кроком на шляху до боротьби за дебютний титул чемпіонів світу, тоді як хорвати вкотре намагатимуться підтвердити статус однієї з найуспішніших команд останніх мундіалів. Матч розпочнеться 3-го липня о 2:00.

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Португалія завершила груповий етап без поразок, однак здобула лише одну перемогу при двох нічиїх. Команда Роберто Мартінеса не змогла переграти збірні ДР Конго та Колумбії, через що посіла друге місце у своїй групі. Водночас португальці програли лише два з останніх 23 матчів після завершення Євро-2024, здобувши 15 перемог і шість разів зігравши внічию.

Хорватія, навпаки, невдало стартувала на турнірі, поступившись Англії з рахунком 2:4. Після цього команда Златко Далича перемогла Панаму (1:0) та Гану (2:1), що дозволило їй вийти до плейоф. Для хорватів це вже четвертий вихід до стадії матчів на вибування чемпіонату світу. Основу команди, як і раніше, складають футболісти, які здобули срібло мундіалю-2018 та бронзу ЧС-2022.

Статистика особистих зустрічей також на користь Португалії. У десяти матчах між командами португальці здобули сім перемог, двічі зіграли внічию та зазнали лише однієї поразки. У офіційних поєдинках Хорватія ще жодного разу не перемагала Португалію – п'ять перемог суперника та одна нічия.

Серед статистичних фактів варто відзначити, що Португалія не забивала у кожному зі своїх чотирьох останніх програних матчів, а також виконала лише десять кутових за три зустрічі групового етапу. У семи з останніх дев'яти матчів Хорватії забивали обидві команди, а у п'яти з шести останніх поєдинків хорватів голи фіксувалися після 80-ї хвилини.

Особлива увага буде прикута до Кріштіану Роналду, який є рекордсменом за кількістю голів за збірну (145), однак досі не відзначався у восьми матчах плейоф чемпіонатів світу, попри 29 ударів по воротах. Його багаторічний партнер по мадридському Реалу Лука Модрич може провести свій 23-й матч на мундіалях. Більше зустрічей на чемпіонатах світу мають лише чотири футболісти, серед яких і сам Роналду.

Перед матчем обидві збірні не мають суттєвих кадрових втрат.

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Експерти GGBET оцінюють шанси команд у матчі Португалія — Хорватія так: коефіцієнт на перемогу португальців — 1.72, на перемогу хорватів — 5.17. Хто вийде сильнішим — обирай свій варіант на ggbet.ua. Все буде GG!

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