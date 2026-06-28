Павло Василенко

Хорватія перемогла Гану з рахунком 2:1 у групи L на чемпіонаті світу з 2026 року. Хоча африканській команді вдалося подолати різницю в один гол у другому таймі, Нікола Влашич забив вирішальний гол за європейську збірну на 83-й хвилині.

Незважаючи на цей результат, обидві команди вийшли в плейоф турніру. В 1/16 фіналу Хорватія зіграє з Португалією (3 липня), а Гана – з Колумбією (4 липня).

Чемпіонат світу, 3-й тур

Група L

Хорватія – Гана – 2:1.

Голи: Сучич, 31, Влашич, 83 – Лукассен, 73.