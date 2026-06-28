Хорватія перемогла Гану, але обидві команди вийшли в 1/16 фіналу ЧС-2026
Визначилися ще два учасники плейоф
13 хвилин томуПідписатися в
Фото: Getty Images
Хорватія перемогла Гану з рахунком 2:1 у групи L на чемпіонаті світу з 2026 року. Хоча африканській команді вдалося подолати різницю в один гол у другому таймі, Нікола Влашич забив вирішальний гол за європейську збірну на 83-й хвилині.
Незважаючи на цей результат, обидві команди вийшли в плейоф турніру. В 1/16 фіналу Хорватія зіграє з Португалією (3 липня), а Гана – з Колумбією (4 липня).
Чемпіонат світу, 3-й тур
Група L
Хорватія – Гана – 2:1.
Голи: Сучич, 31, Влашич, 83 – Лукассен, 73.