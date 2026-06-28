Павло Василенко

Ціни на квитки на чемпіонат світу на платформах перепродажу різко зросли на матч між Португалією та Хорватією, який відбудеться 3 липня в Торонто, причому середня ціна найдешевшого квитка перевищує 3000 доларів, свідчать дані веб-сайту з відстеження цін Ticketdata.

Збірна Португалії зіграла внічию з Колумбією (0:0) в Маямі, а це означало, що команда Кріштіану Роналду залишилася другою в групі K. Хорватія посіла друге місце в групі L після перемоги над Ганою (2:1) в заключному матчі першого етапу чемпіонату.

Португалія зіграє з Хорватією у 1/16 фіналу чемпіонату світу-2026, в матчі, в якому також візьмуть участь колишні товариші по Реалу Кріштіану Роналду та Лука Модрич. Середня ціна найдешевшого квитка на сайтах вторинного перепродажу становить 3225 доларів, що є найвищою ціною за будь-який матч 1/16 фіналу, згідно з даними Ticketdata, яка збирає дані з платформ перепродажу, включаючи StubHub та Vivid.

Ціна зросла більш ніж удвічі з початку матчу Португалія – Колумбія, що підкреслює динамічну систему ціноутворення, прийняту цього року організатором турніру FIFA. Система дозволяє цінам коливатися залежно від попиту, що є поширеною практикою на концертах та спортивних заходах у США, і призвела до зростання ціни на квитки на груповий етап до понад 1000 доларів.

ФІФА закликала вболівальників використовувати лише її офіційну платформу, заявивши, що її ринок перепродажу та обміну є єдиною платформою, яка може гарантувати належну доставку квитків.