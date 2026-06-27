Олександр Сукманський

У заключному турі групового етапу чемпіонату світу-2026 збірні Португалії та Колумбії зустрінуться в Маямі у матчі, який визначить переможця групи K. Перед грою саме колумбійці очолюють квартет, тоді як португальцям для виходу на перше місце необхідна лише перемога.

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Колумбія вже гарантувала собі місце у плейоф, здобувши перемоги над Узбекистаном і ДР Конго. Команда втретє поспіль вийшла до стадії на вибування на чемпіонатах світу, однак тепер прагне завершити груповий етап на першій позиції. Для цього їй достатньо набрати одне очко.

Поточна форма також говорить на користь південноамериканців. Команда виграла чотири матчі поспіль, а з березня 2025 року зазнала лише двох поразок, здобувши дев'ять перемог і чотири нічиї. При цьому Колумбія не програє в основний час трьох останніх матчів чемпіонату світу проти європейських збірних, маючи дві перемоги та одну нічию.

Португалія підійшла до вирішальної зустрічі після впевненої перемоги над Узбекистаном з рахунком 5:0. У тому матчі Кріштіану Роналду став першим футболістом в історії, який відзначився голами на шести чемпіонатах світу.

Після двох турів команда Роберто Мартінеса має чотири очки. Перемога над Колумбією дозволить португальцям випередити суперника та завершити груповий етап на першому місці.

Статистика також додає оптимізму європейській збірній. У 17 останніх матчах групового етапу чемпіонатів світу Португалія здобула дев'ять перемог, шість разів зіграла внічию та лише двічі програла. Крім того, чинні переможці Ліги націй УЄФА-2024/25 виграли 11 із 15 останніх поєдинків.

Майбутня зустріч стане першою в історії між збірними Португалії та Колумбії. Водночас португальці ще жодного разу не програвали представникам КОНМЕБОЛ на груповому етапі чемпіонатів світу, маючи дві перемоги та одну нічию.

Серед статистичних фактів варто відзначити, що шість із восьми останніх матчів Колумбії завершувалися щонайменше трьома забитими м'ячами, а в чотирьох із п'яти попередніх зустрічей команда забивала після 75-ї хвилини. У трьох із чотирьох останніх матчів Португалії відзначалися обидві команди, а за останні вісім поєдинків португальці пропустили лише один гол у другому таймі.

У складі Колумбії варто звернути увагу на Даніеля Муньйоса, який забив у двох стартових матчах турніру й може стати лише другим колумбійцем, що відзначиться в усіх трьох іграх групового етапу чемпіонату світу. У Португалії одним із головних козирів залишається Рафаел Леау, який забив свій шостий м'яч за національну команду в поєдинку проти Узбекистану.

Колумбія підходить до гри практично в оптимальному складі, тоді як Португалії знову не допоможе Томаш Араужу.

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Експерти GGBET оцінюють шанси команд у матчі Колумбія — Португалія так: коефіцієнт на перемогу Колумбії— 3.53, на перемогу Португалії — 2.03. Хто вийде сильнішим — обирай свій варіант на ggbet.ua. Все буде GG!

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