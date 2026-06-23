Олександр Сукманський

На стадіоні NRG Stadium у Х'юстоні відбудеться один з найконтрастніших матчів другого туру групового етапу чемпіонату світу-2026. Дебютант мундіалю Узбекистан зустрінеться з Португалією, яку багато хто вважає одним із претендентів на найвищі місця на турнірі.

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Новини команд та поточна форма

Перед стартом чемпіонату світу Португалію називали одним з фаворитів турніру, однак перший матч команди не виправдав очікувань. У стартовому турі португальці зіграли внічию 1:1 зі збірною ДР Конго.

Через втрату очок команда змушена наздоганяти конкурентів у боротьбі за перше місце в групі. Якщо Португалія не зможе перемогти у другому турі, її шанси на перемогу в квартеті можуть суттєво зменшитися. Водночас в історії чемпіонатів світу португальці лише одного разу не змогли виграти обидва стартові матчі турніру.

Чинні переможці Ліги націй УЄФА можуть спиратися на хороші результати останнього періоду. У 14 попередніх міжнародних матчах команда зазнала лише однієї поразки, здобувши десять перемог і тричі зігравши внічию.

Втім, статистика безпосередньо на чемпіонатах світу виглядає менш переконливо. Лише одна перемога в останніх чотирьох матчах фінальних стадій мундіалю при одній нічиїй та двох поразках не дозволяє португальцям втрачати пильність.

Для Узбекистану дебют на чемпіонаті світу завершився поразкою від Колумбії з рахунком 1:3. Попри невдалий результат, розширений формат турніру залишає команді шанси на вихід до плейоф.

Для цього узбекам необхідно перервати серію з трьох поспіль поразок. До початку цієї невдалої серії команда демонструвала вражаючу стабільність, програвши лише один із попередніх 18 матчів, здобувши 12 перемог та п'ять разів зігравши внічию.

Додаткового оптимізму Узбекистану додає статистика матчу з Колумбією. Показник очікуваних голів (xG) у розмірі 1,16 став найкращим серед усіх азійських збірних у дебютних матчах чемпіонатів світу з часу виступу Кувейту на мундіалі 1982 року.

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Історія протистоянь

Майбутній матч стане першим в історії протистояння між Португалією та Узбекистаном.

Попри статус фаворита, Португалія не змогла перемогти у двох останніх матчах проти представників Азійської конфедерації футболу — одна нічия та одна поразка.

Цікаві факти та статистика

Лише в одному з останніх дев'яти матчів Португалія забила більше двох м'ячів.

У дев'яти з останніх 12 матчів Португалії на чемпіонатах світу забивали обидві команди.

У чотирьох із п'яти останніх матчів Узбекистану голи забивалися у компенсований до другого тайму час.

Головний тренер Узбекистану Фабіо Каннаваро під час ігрової кар'єри виграв усі три матчі проти Португалії.

Ключові гравці та кадрова ситуація

У складі Португалії хорошу форму демонструє Педру Нету. У чотирьох із п'яти останніх матчів за клуб або збірну він відзначався голом або результативною передачею. За цей період на його рахунку один гол і три асисти.

Автором першого в історії гола Узбекистану на чемпіонатах світу став Аббосбек Файзуллаєв. Водночас лише один з його останніх п'яти результативних матчів за національну команду завершився перемогою Узбекистану.

Очікується, що до складу Португалії повернеться Рубен Діаш. Водночас участь захисника Томаш Араужу залишається під питанням.

У складі Узбекистану проблеми виникли у Рустамжон Ашурматов, який зазнав ушкодження в матчі першого туру проти Колумбії.

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Експерти GGBET оцінюють шанси команд у матчі Португалія — Узбекистан так: коефіцієнт на перемогу Португалії — 1.14, на перемогу Узбекистана — 20.97. Хто вийде сильнішим — обирай свій варіант на ggbet.ua. Все буде GG!

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