Фердинанд — про Роналду в збірній Португалії: «Тренер повинен мати сміливість залишити його в запасі»
Колишній захисник збірної Англії дав пораду головному тренеру португальців
близько 1 години томуПідписатися в
Колишній захисник збірної Англії Ріо Фердинанд поділився думками про роботу головного тренера збірної Португалії Роберто Мартінеса з нападником Кріштіану Роналду. Експерт зазначив, що фахівець має жорстко контролювати ігровий час форварда. Слова наводить talkSPORT.
За словами Фердинанда, Мартінесу необхідно вміти керувати авторитетом зіркових гравців.
Мартінес повинен бути сильним керівником. Йому необхідно управляти характерами та его великих футболістів у роздягальні. Якщо в якомусь матчі для перемоги Португалії знадобиться залишити Кріштіану в запасі та випустити його на 70-й хвилині проти втомленого суперника, тренер повинен мати сміливість зробити це і чесно поговорить з гравцем.
Нагадаємо, у першому турі групового етапу ЧС-2026 Португалія зіграла внічию з ДР Конго (1:1).
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