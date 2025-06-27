Постекоглу може очолити команду з МЛС
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39 хвилин тому
Анге Постекоглу, можливо, недовго пробуде без роботи після звільнення з Тоттенгема. BBC повідомляє, що на австралійця знайшовся претендент.
Тоттенгем мав дуже невдалий сезон в Англійській Прем'єр-лізі. Вони посіли лише 17-е місце у національному турнірі. Однак вони виграли свій перший трофей за багато років.
Тоттенгем обіграв Манчестер Юнайтед у фіналі Ліги Європи та вийшов у Лігу чемпіонів, тому звільнення Постекоглу стало несподіванкою.
Як виявилось, тренер не може довго залишатися без роботи. ФК Лос-Анджелес серйозно розглядає можливість його найму.
Наразі команду тренує Стів Черундоло. Очікується, що він незабаром залишить США і повернеться до Німеччини, де він грав як гравець.
Не виключено, що його місце займе Постекоглу. Колишній бос Тоттенхем ніколи не працював у США.
Тепер він один із головних фаворитів лос-анджелеського клубу. Однак поки що особливої конкретики в цьому питанні немає.
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