Павло Василенко

Анге Постекоглу, можливо, недовго пробуде без роботи після звільнення з Тоттенгема. BBC повідомляє, що на австралійця знайшовся претендент.

Тоттенгем мав дуже невдалий сезон в Англійській Прем'єр-лізі. Вони посіли лише 17-е місце у національному турнірі. Однак вони виграли свій перший трофей за багато років.

Тоттенгем обіграв Манчестер Юнайтед у фіналі Ліги Європи та вийшов у Лігу чемпіонів, тому звільнення Постекоглу стало несподіванкою.

Як виявилось, тренер не може довго залишатися без роботи. ФК Лос-Анджелес серйозно розглядає можливість його найму.

Наразі команду тренує Стів Черундоло. Очікується, що він незабаром залишить США і повернеться до Німеччини, де він грав як гравець.

Не виключено, що його місце займе Постекоглу. Колишній бос Тоттенхем ніколи не працював у США.

Тепер він один із головних фаворитів лос-анджелеського клубу. Однак поки що особливої ​​конкретики в цьому питанні немає.