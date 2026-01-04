ПАР пропустили Камерун в чвертьфінал Кубка африканських націй
Бафана-бафана залишає турнір
19 хвилин тому
Фото - AFCON
ПАР поступилась Камеруну в 1/8 фіналу Кубка африканських націй-2025. Гра у Рабаті завершилась з рахунком 1:2.
Точні удари Чамадо та Кофане в кожному з таймів забезпечили камерунцям вихід до наступного раунду КАН.
Бафана-бафана відповіла лише голом престижу у виконанні Макгопа.
Переможець цієї пари вийшов на господарів Марокко, які сьогодні мінімально здолали Танзанію (1:0).
КАН-2025. 1/8 фіналу
ПАР - Камерун 1:2
Голи: Макгопа, 88 - Чамадо, 34, Кофане, 47