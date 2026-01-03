Сергій Разумовський

В 1/8 фіналу Кубка африканських націй збірна Малі пройшла Туніс.

Команди видали наднервовий матч, який завершився з рахунком 1:1 в основний час. Уже на 26-й хвилині Малі залишилася в меншості після вилучення Войо Кулібалі, тож більшу частину гри команда провела вдесятьох, стримуючи тиск суперника.

Драматична розв’язка в основний час настала наприкінці: Туніс відкрив рахунок голом Шауата на 88-й хвилині, але Малі врятувався на 90+6 завдяки точному удару Сінайоко. Додатковий час не визначив переможця, а в серії пенальті команди не реалізували половину ударів, проте точнішими зрештою були футболісти Малі – 3:2.

Малі вийшла до чвертьфіналу КАН, де зіграє із Сенегалом.

Кубок африканських націй, 1/8 фіналу

Малі – Туніс 1:1 (3:2 – пен.)

Голи: Сінайоко, 90+6 – Шауат, 88

Вилучення: Войо Кулібалі, 26