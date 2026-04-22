«Потрібно рухатися вперед». Шевченко пояснив звільнення Реброва з посади головного тренера збірної України
Президент УАФ прокоментував своє рішення попрощатися з фахівцем
близько 3 годин тому
Президент Української асоціації футболу Андрій Шевченко висловився щодо відходу Сергія Реброва з посади головного тренера національної збірної України. Очільник УАФ подякував Реброву за виконану роботу та окремо відзначив його внесок у розвиток молодих футболістів. Слова очільника Асоціації передає пресслужба УАФ.
Ми дякуємо Сергію Станіславовичу за його роботу, внесок у розвиток молодих футболістів. Сьогодні нам потрібно рухатися вперед і ухвалювати нові рішення, які стануть фундаментом майбутнього збірної.
В УАФ також наголосили, що Ребров залишається в структурі асоціації. Надалі він виконуватиме обов’язки віцепрезидента УАФ та члена Виконавчого комітету. Інформацію про нового головного тренера збірної України в асоціації пообіцяли оприлюднити пізніше.
