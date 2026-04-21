Динамо розгромило Буковину та стало першим фіналістом Кубка України
У складі біло-синіх дублем відзначився Пономаренко і ще один м'яч забив Волошин
10 хвилин тому
Київське Динамо стало першим фіналістом Кубка України, обігравши у півфіналі чернівецьку Буковину.
Рахунок відкрив Матвій Пономаренко на 23-й хвилині, замкнувши простріл Назара Волошина. На 43-й хвилині Волошин подвоїв перевагу. Остаточний рахунок на 82-й хвилині встановив Пономаренко.
Кубок України. 1/2 фіналу
Голи: Пономаренко, 23, 82, Волошин, 43
У фіналі Динамо зустрінеться з переможцем пари Металіст 1925 — Чернігів. Гра відбудеться 22 квітня.
