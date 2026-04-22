Сергій Разумовський

Пресслужба Української асоціації футболу офіційно повідомила про відхід Сергія Реброва з посади головного тренера національної збірної України.

Ребров очолював синьо-жовтих із 2023 року. За цей час під його керівництвом команда провела 34 матчі, у яких здобула 16 перемог, 8 разів зіграла внічию та зазнала 10 поразок.

Одним із головних результатів роботи Реброва став вихід збірної України на Євро-2024. Втім, на чемпіонаті Європи українська команда не змогла подолати груповий етап попри рекордну кількість набраних очок (4), де її суперниками були Бельгія, Румунія та Словаччина.

У Лізі націй збірна України посіла друге місце у групі з Чехією, Грузією та Албанією. Після цього команда отримала шанс поборотися за вихід до дивізіону А, але у плей-оф поступилася Бельгії: після перемоги 3:1 у першому матчі українці програли у відповідь 0:3.

Ще одним важливим етапом став відбір на чемпіонат світу 2026 року, однак і там збірна не зуміла досягти бажаного результату, завершивши боротьбу після поразки від Швеції з рахунком 1:3 у півфіналі плей-оф кваліфікації.

В УАФ також наголосили, що Сергій Ребров не залишає структуру організації повністю. Він і надалі працюватиме як віцепрезидент асоціації та член Виконавчого комітету.

Ім’я нового головного тренера збірної України УАФ пообіцяла оголосити пізніше.