Павло Василенко

Селтік вирішив зробити ставку на перевірений авторитет. Після відставки Вілфреда Нансі керівництво клубу з Глазго повернуло на тренерський місток культову для вболівальників постать – 73-річного Мартіна О’Ніла. Він очолить команду до завершення поточного сезону, вийшовши з відставки вже вдруге за короткий проміжок часу.

О’Нілл уже працював із Селтіком наприкінці жовтня, коли тимчасово замінив Брендана Роджерса. Тоді досвідчений фахівець миттєво стабілізував ситуацію: команда здобула шість перемог у семи матчах, що переконало багатьох у правильності цього вибору. Однак після цього клуб довірився Вілфреду Нансі, чия каденція виявилася невдалою – лише дві перемоги у восьми іграх призвели до його звільнення в понеділок.

Повертаючись до роботи, О’Нілл наголосив, що вдячний за довіру та готовий зробити все можливе, аби повернути команду на переможний шлях. Він підкреслив, що щиро бажав успіху Ненсі та висловив упевненість у його майбутніх здобутках, але тепер зосереджений виключно на завданнях Селтіка. За словами тренера, клубу потрібна підтримка кожного, адже попереду ще чимало цілей і викликів.

Мартін О’Нілл уже керував Селтіком у 2000–2006 роках, залишивши помітний слід в історії клубу. У своїй кар’єрі він також грав за низку англійських команд та очолював збірну Ірландії. Його повернення в Глазго сприймається як спроба врятувати сезон і знову запалити команду перевіреним лідерством.