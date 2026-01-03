Переламний момент? Рейджерс сенсаційно здобув вольову перемогу в дербі з Селтиком
На гол «кельтів» у Дербі старої фірми гості відповіли трьома м'ячами
близько 2 годин тому
В 21-му турі шотландського Прем'єршипу Селтик на своєму полі поступився Рейнджерс.
«Кельти» вдало розпочав Дербі старої фірми та відкрив рахунок уже на 19-й хвилині: відзначився Ян Хьон-Джун. Однак лише перший тайм завершився мінімальною перевагою господарів, а ключові події матчу розгорнулися після перерви.
У другій половині зустрічі Рейнджерс повністю перевернув гру: Шерміті оформив дубль, забивши за десять хвилин, і вивів гостей уперед. Остаточно зняв питання щодо переможця Мур, який відзначився на 71-й хвилині. У підсумку Рейнджерс переміг Селтик з рахунком 3:1 і виграв Олд-фірм дербі.
Селтик залишився з 38 очками та дозволив Рейнджерс себе наздогнати. Сенсаційним лідером залишається Гартс (44).
Чемпіонат Шотландії, 21-й тур
Селтик – Рейнджерс 1:3
Голи: Ян Хьон-Джун, 19 – Шерміті, 50, 59, Мур, 71