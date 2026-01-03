Сергій Разумовський

В 21-му турі шотландського Прем'єршипу Селтик на своєму полі поступився Рейнджерс.

«Кельти» вдало розпочав Дербі старої фірми та відкрив рахунок уже на 19-й хвилині: відзначився Ян Хьон-Джун. Однак лише перший тайм завершився мінімальною перевагою господарів, а ключові події матчу розгорнулися після перерви.

У другій половині зустрічі Рейнджерс повністю перевернув гру: Шерміті оформив дубль, забивши за десять хвилин, і вивів гостей уперед. Остаточно зняв питання щодо переможця Мур, який відзначився на 71-й хвилині. У підсумку Рейнджерс переміг Селтик з рахунком 3:1 і виграв Олд-фірм дербі.

Селтик залишився з 38 очками та дозволив Рейнджерс себе наздогнати. Сенсаційним лідером залишається Гартс (44).

Чемпіонат Шотландії, 21-й тур

Селтик – Рейнджерс 1:3

Голи: Ян Хьон-Джун, 19 – Шерміті, 50, 59, Мур, 71