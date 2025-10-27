Селтик офіційно попрощався з відомим тренером
Роджерс більше не очолює один із шотландських грандів
близько 1 години тому
52-річний Брендан Роджерс залишив посаду головного тренера Селтика, про це повідомляє пресслужба клубу. Тимчасово замінить північноірландця Мартін О'Ніл, його асистентом стане Шон Мелоуні.
Клуб висловлює вдячність Брендану за його внесок у діяльність Селтика протягом двох дуже успішних періодів його роботи в команді. Брендан залишає Селтик із нашою подякою за роль, яку він відіграв у часи стабільних успіхів клубу. Ми бажаємо йому подальших досягнень у майбутньому.
Процес призначення нового постійного головного тренера вже розпочато, і клуб повідомить уболівальників про подальші кроки, щойно це буде можливо. Ми раді, що на перехідний період колишній тренер Селтика Мартін О’Ніл і колишній гравець команди Шон Мелоні погодилися взяти на себе керівництво першою командою. Деталі будуть оголошені найближчим часом.
У своєму останньому матчі чемпіонату Шотландії Селтик поступився Гартс з рахунком 1:3. Після 9 турів команда має 17 очок і йде другою, тоді як Гартс очолює турнірну таблицю з 25 балами. Раніше Селтик не потрапив до Ліги чемпіонів, вилетівши від Кайрата. У Лізі Європи «кельти» набрали чотири очки у трьох матчах, посідаючи прохідну 21-шу сходинку.
Нагадаємо, єдину поразку на загальному етапі Селтику завдала Брага (0:2).