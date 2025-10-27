52-річний Брендан Роджерс залишив посаду головного тренера Селтика, про це повідомляє пресслужба клубу. Тимчасово замінить північноірландця Мартін О'Ніл, його асистентом стане Шон Мелоуні.

Клуб висловлює вдячність Брендану за його внесок у діяльність Селтика протягом двох дуже успішних періодів його роботи в команді. Брендан залишає Селтик із нашою подякою за роль, яку він відіграв у часи стабільних успіхів клубу. Ми бажаємо йому подальших досягнень у майбутньому.

Процес призначення нового постійного головного тренера вже розпочато, і клуб повідомить уболівальників про подальші кроки, щойно це буде можливо. Ми раді, що на перехідний період колишній тренер Селтика Мартін О’Ніл і колишній гравець команди Шон Мелоні погодилися взяти на себе керівництво першою командою. Деталі будуть оголошені найближчим часом.