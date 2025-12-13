Павло Василенко

Питання можливого повернення Росії до міжнародного футболу під егідою УЄФА залишається вкрай суперечливим. За даними ірландського телеканалу RTÉ, високопосадовці європейського футболу переконані: допуск російських команд, навіть на молодіжному рівні, є нереальним доти, доки не буде досягнуто політичного врегулювання війни в Україні.

У четвер Олімпійський саміт зробив крок, який багато хто сприйняв як сигнал до потенційних змін. МОК рекомендував дозволити молодим спортсменам з Росії та Білорусі змагатися під національними прапорами та звернувся до міжнародних федерацій із закликом розглянути механізми реалізації цього рішення. Це могло б стати найсерйознішим зрушенням у питанні повернення Росії до міжнародного спорту з 2022 року, коли її спортсменів було відсторонено після повномасштабного вторгнення в Україну.

Втім, у футбольному середовищі Європи домінує скепсис. УЄФА вже намагався у 2023 році повернути Росію до змагань серед команд до 17 років, але під тиском обставин відмовився від цієї ідеї. Сьогодні джерела вказують: навіть у разі формального повернення Росії до ФІФА та УЄФА багато країн можуть відмовитися виходити з нею на поле або приймати її команди на своїй території.

Ситуацію ускладнює й відсутність політичного прогресу. Мирної угоди досі не досягнуто, а Україна відхилила запропонований США варіант врегулювання.

Водночас у заяві Олімпійського саміту наголошується, що молоді спортсмени з Росії та Білорусі «не повинні нести відповідальність за дії своїх урядів», а спорт для них є «джерелом надії та можливістю довести, що повага до правил і суперників є універсальною». При цьому саміт рекомендував зняти заборону на проведення міжнародних заходів у Білорусі, але зберегти аналогічні обмеження щодо Росії.

Таким чином, навіть за наявності рекомендацій МОК, повернення Росії до міжнародного футболу залишається радше теоретичним сценарієм – із двома можливими шляхами «наздогнати втрачене», які наразі впираються у політичну реальність.