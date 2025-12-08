Захисник ПСЖ Ілля Забарний не брав участі у зустрічі проти Ренна, офіційно через хворобу. За відсутності травмованого Люка Шевальє місце у воротах отримав російський голкіпер Матвій Сафонов і можливий спільний вихід на поле українця та росіянина привернув би до себе чимало уваги.

За інформацією RMC Sport, є ймовірність, що відсутність Забарного пов'язана саме з тим, що місце у стартовому складі довірили Сафонову.

«Незрозуміло, чи є хвороба виправданням чи ні, це лише припущення. Можна сказати, якби Сафонов і Забарний грали разом, це викликало б скандал в Україні, особливо в контексті російських атак. Російська пропаганда використала б цю ситуацію. В Україні задоволені, що вони не грали разом», – зазначає видання.

Раніше повідомлялося, що Енріке знайшов нову позицію для Забарного в ПСЖ.