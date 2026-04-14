Сергій Разумовський

У матчі-відповіді чвертьфіналу Ліги чемпіонів Атлетико на своєму полі прийме Барселону. Поєдинок відбудеться сьогодні, 14 квітня, на стадіоні Ванда Метрополітано, а стартовий свисток пролунає о 22:00 за київським часом.

Після першої зустрічі каталонський клуб опинився у непростому становищі, адже поступається з рахунком 0:2. На результат того матчу суттєво вплинуло вилучення Кубарсі, після якого «матрацники» зумів скористатися своєю перевагою. Забитими м’ячами тоді відзначилися Хуліан Альварес і Александер Сьорлот.

Попри відставання у два м'ячі, інтрига в цьому протистоянні залишається живою. Барселона неодноразово демонструвала в єврокубках здатність повертатися у гру навіть після дуже складних перших матчів (як то 0:4 з ПСЖ), тож шанси на камбек у каталонців все ще є.

В Україні пряму трансляцію матчу забезпечить медіасервіс MEGOGO. Переглянути гру можна буде на каналі MEGOGO Футбол 2.