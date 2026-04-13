Подрєз за годину розгромила колишню чемпіонку US Open на старті турніру у Руані
Українка у двох сетах перемогла Слоан Стівенс
близько 3 годин тому
Українська тенісистка Вероніка Подрєз (206 WTA) успішно подолала перше коло турніру категорії WTA 250, що проходить у французькому Руані. У стартовому поєдинку основної сітки українка завдала поразки колишній третій ракетці світу та тріумфаторці US Open-2017 Слоан Стівенс (552 WTA).
Зустріч тривала 1 годину та 11 хвилин. Подрєз повністю домінувала на корті, реалізувавши шість брейк-пойнтів і дозволивши суперниці взяти лише один гейм на власній подачі.
WTA 250 Руан (Франція). Ґрунт у приміщенні. 1/16 фіналу
Слоан Стівенс – Вероніка Подрєз – 2:6, 1:6
У наступному раунді Вероніка зіграє проти переможниці пари Елізабетта Коччаретто — Аліна Чараєва.
Світоліна зберегла сьому сходинку у рейтингу WTA, Костюк втратила одну позицію.
Поділитись