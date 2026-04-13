Історичне досягнення. Збірна України — у топ-3 рейтингу Кубка Біллі Джин Кінг
Перше місце посідають італійки
близько 1 години тому
Жіноча збірна Україниз тенісу оновила історичний рекорд у світовому рейтингу Кубка Біллі Джин Кінг, посівши третю сходинку. Це найвищий результат національної команди за весь час виступів.
Підйому в табелі про ранги сприяла перемога над Польщею у кваліфікації. Наразі попереду України лише Велика Британія та чинний чемпіон — Італія. Попереднім досягненням українок було п'яте місце у 2025 році.
Фінальний турнір за участю збірної України відбудеться 22–27 вересня.
Визначилися всі учасники фінальної частини Кубка Біллі Джин Кінг.
