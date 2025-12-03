Павло Василенко

Іранська федерація футболу (IFF) направить своїх представників на жеребкування чемпіонату світу 2026 року у Вашингтоні, попри те, що спочатку хотіла бойкотувати цю подію, оголосила вона в середу.

Минулої п'ятниці речник федерації оголосив, що іранська делегація не буде присутня на церемонії, оскільки Сполучені Штати відмовили у видачі віз кільком членам делегації. Зрештою федерація змінила свою позицію.

«Амір Галеной, головний тренер збірної Ірану, буде присутній на церемонії жеребкування чемпіонату світу як технічний представник національної команди разом з однією або двома іншими особами», – цитує AFP речника IFF, опублікованого в ефірі державного телебачення.

Жеребкування відбудеться у Центрі Джона Кеннеді у Вашингтоні 5 грудня.

Нагадаємо, що зібрна України братиме участь у жеребкуванні чемпіонату світу, який буде частиною квитка, на якому буде написано «Переможець плей-оф 2» разом із збірними Швеції, Польщі та Албанії.