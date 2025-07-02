Офіційно ліцензований букмекер betking, що є частиною групи компаній King Group, приєднався до футбольного клубу Олександрія в статусі преміумпартнера. Команда з Кіровоградщини, яка минулого сезону здобула срібні нагороди чемпіонату України (УПЛ), розпочинає нову сторінку у співпраці з одним з провідних брендів в індустрії розваг.

Співпраця стартувала з 1 липня 2025 року. Відповідно до домовленостей, betking надаватиме клубу комплексну підтримку впродовж усього сезону. Зокрема, йдеться про реалізацію спільних соціальних та маркетингових ініціатив, а також глибоке впровадження бренду betking у спортивну, цифрову та фан-екосистему Олександрії.

«Ми віримо в силу спорту, його здатність об'єднувати, надихати та дарувати справжні емоції. Переконані: великі проєкти вимагають великої відповідальності. Співпраця з ФК Олександрія – це наш внесок у розвиток українського футболу та підтримка команди з характером і відданими вболівальниками», – підкреслив Павло Журило, директор betking.

У рамках нового сезону логотип betking з’явиться на формі гравців Олександрії, в офіційній клубній комунікації, на домашньому стадіоні, а також на цифрових платформах команди.

«Ми раді вітати betking у великій футбольній родині ФК Олександрія. Для нас це не просто партнерство – це стратегічний союз із компанією, яка поділяє наші цінності та бачення розвитку українського футболу. Це об’єднання дає змогу впевнено дивитися в майбутнє, досягати амбітних цілей, зміцнювати зв’язок із вболівальниками та реалізовувати важливі ініціативи – як на полі, так і поза ним. Пишаємося бути першим українським футбольним клубом, який підписав договір про партнерство з betking. Ми вдячні за довіру й переконані, що попереду на нас чекає багато яскравих перемог», – зазначив Дмитро Кітаєв, виконавчий директор ФК Олександрія.

betking – це ліцензований букмекер, який працює на підставі дозволу КРАІЛ №559 від 21.11.2024 (отримувач – ТОВ «Слотс Ю.Ей.»), і активно бере участь у розвитку українського спорту. Співпраця з ФК Олександрія є черговим прикладом того, як бізнес може бути рушієм позитивних змін через спорт. Такий формат взаємодії створює нові можливості як для футбольних клубів, так і для вболівальників та майбутніх спортсменів.

Про компанію

betking – офіційний букмекер, що належить до складу King Group і веде свою діяльність у повній відповідності до українського законодавства. Компанія пропонує великий вибір послуг у сфері спортивного беттингу та онлайн-розваг, приділяючи особливу увагу інноваційності, прозорості процесів і відповідальній грі.

Бренд активно підтримує спортивну інфраструктуру України, співпрацює з професійними командами, розвиває партнерські програми та ініціативи, орієнтовані на фанатів та спортивну спільноту.

ТОВ «Слотс Ю.Ей: Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино у мережі Інтернет від 26.04.2021 (Рішення КРАІЛ №150 від 12.04.2021), Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності у мережі Інтернет від 05.12.2024 (Рішення КРАІЛ №559 від 21.11.2024).

УЧАСТЬ В АЗАРТНИХ ІГРАХ МОЖЕ ВИКЛИКАТИ ІГРОВУ ЗАЛЕЖНІСТЬ. ДОТРИМУЙТЕСЯ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПІВ) ВІДПОВІДАЛЬНОЇ ГРИ