Сергій Стаднюк

ФК Олександрія підписав контракт з португальським півзахисником Жоау Паулу душ Сантуш Перейрою, відомим як Жота. Про це повідомляє пресслужба клубу.

Угода розрахована до 30 червня 2028 року з опцією продовження на рік. 22-річний Жота є вихованцем Віторії Гімарайнш, грав у всіх юнацьких командах клубу (від U‑15 до U‑23) та в основі. Останнім клубом футболіста Санжуаненсе, за який він виступав від літа 2024 року.

За клубну кар’єру провів 65 матчів. У них вінгеру вдалося оформити 14 голів і п’ять результативних передач.

Також Жота виступав і за юнацьку збірну Португалії. Зіграв три матчі команду U‑18 без жодної результативної дії.

Раніше Олександрія оголосила про прощання з одразу двома футболістами.