Заміна лідерам? Олександрія офіційно підписала ексгравця збірної Португалії
Жота приєднався до срібного призера чемпіонату України
близько 1 години тому
ФК Олександрія підписав контракт з португальським півзахисником Жоау Паулу душ Сантуш Перейрою, відомим як Жота. Про це повідомляє пресслужба клубу.
Угода розрахована до 30 червня 2028 року з опцією продовження на рік. 22-річний Жота є вихованцем Віторії Гімарайнш, грав у всіх юнацьких командах клубу (від U‑15 до U‑23) та в основі. Останнім клубом футболіста Санжуаненсе, за який він виступав від літа 2024 року.
За клубну кар’єру провів 65 матчів. У них вінгеру вдалося оформити 14 голів і п’ять результативних передач.
Також Жота виступав і за юнацьку збірну Португалії. Зіграв три матчі команду U‑18 без жодної результативної дії.
Раніше Олександрія оголосила про прощання з одразу двома футболістами.
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