Павло Василенко

Збірна Греції зробила похвальний жест, надавши фінансову підтримку сім'ї загиблого гравця національної команди Джорджа Болдока.

У Федерації футболу Греції було ухвалено винятково щедре рішення. Національна збірна вирішила надати фінансову підтримку сім'ї Болдока, який помер у жовтні 2024 року.

У зв'язку з цим гравці вирішили відмовитись від частини бонусів за вихід до Ліги націй. Виручені кошти будуть передані сім'ї покійного гравця.

Після звернення до Федерації футболу Греції весь процес може офіційно набути чинності.

Болдок родом із Англії і народився в Бірмінгемі, але завдяки громадянству своєї бабусі він мав право представляти Грецію на міжнародних змаганнях. Він обрав цей варіант у 2022 році і з того часу провів 12 матчів за національну збірну Греції.

Захисник помер у віці 31 року. Він потонув у басейні.