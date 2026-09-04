Вітання всім! Українська Премʼєр-Ліга незважаючи на всі ворожі повітряні «але» продовжується! І ми вриваємося у п’ятий ігровий тиждень, і ось, що він нам підготував: протистояння між Кривбасом та Колосом, двобій між Динамо та ЛНЗ, центральний поєдинок туру між Карпатами та Шахтарем, а також матч між Вересом та Зорею, трансляцію якого можна буде слухати на хвилях, сайтах, додатках «Авторадіо» та «Радіо П’ятниця». Ну а всі поєдинки вікенду можна традиційно переглянути на UPL TV. Перед анонсами матчів традиційно пробіжимося турнірною таблицею. Після чотирьох стартових турів з десятьма очками одноосібно лідирують львівські Карпати, позаду них з девʼятьма заліковими пунктами Полісся та Шахтар. На четвертій сходинці з сімома балами розташувався Епіцентр. Шість пунктів у своєму активі мають Харків (різниця +1), Динамо (-1 та гра в запасі) та Зоря (-2), замикає першу половину таблиці Буковина з пʼятьма набраними очками. Далі з чотирма балами йдуть Верес (-1), Кривбас (-2) та ЛНЗ (-2). Лівий Берег (0 та матч в запасі), Чорноморець (-2 та гра в запасі), Оболонь (-3) зайняли місця з дванадцятого по чотирнадцяте відповідно. Замикають турнірну таблицю Кудрівка (-7) з двома очками та Колос (-3) з одним заліковим пунктом, щоправда маючи матч в запасі.

П’ятниця – 04 вересня

Чорноморець – Лівий Берег – 13:00.

Відкриватиме п’ятий ігровий тиждень протистояння між «моряками» та «лелеками».

Попередній тур: Представники Південної Пальміри здобули перші залікові бали у поточному сезоні мінімально здолавши вдома криворізький Кривбас. Нулі на табло стадіону «Чорноморець» залишалися до 77-ї хвилини матчу, саме тоді Віталій Фарасєєнко ударом з півкола штрафного майданчика забив гол-красень у ворота Олександра Кемкіна, а разом з цим приніс «морякам» перемогу – 1:0.

Лівий Берег вдома, у матчі що розтягнувся на чотири з половиною години через три повітряні тривоги, розписав вольову нічию з Карпатами. Перша тривога затримала матч трохи менш ніж на годину, друга пауза виникла перед другим таймом та розтягнулася на 87 хвилин, а третя призупинила матч на 75-й хвилині. Перед нею львівʼяни забили свій мʼяч, а от прямо після поновлення гри Назарій Воробчак відправив мʼяч у ворота суперників та вирівняв становище на табло, а як згодом зʼясувалося встановив і фінальний рахунок – 1:1.

Історія очних зустрічей: В УПЛ між собою перетиналися двічі. Позаминулого сезону обидва матчі залишилися за «лелеками» з мінімальними рахунком 1:0. У попередньому сезоні обмінялися нічиїми в рамках Першої Ліги, на полі киян 1:1, вдома у одеситів 0:0.

Полісся – Кудрівка – 18:00.

Ігрову програму пʼятниці закриє матч між Поліссям та Кудрівкою.

Попередній тур: Полісся минулого туру на виїзді перемогло донецький Шахтар – 2:0. На 31-й хвилині Олександр Назаренко відкрив рахунок у матчі. В середині другого тайму перевагу «вовків» подвоїв Олександр Андрієвський. В цілому житомиряни виглядали дуже пристойно на фоні іменитого суперника, тому перемога однозначно заслужена та закономірна. Відзначаємо також появу у складі Полісся голкіпера Олега Кудрика, востаннє в офіційному матчі він виходив на поле майже рік тому у матчі проти столичного Динамо, після чого присів на лаву запасних. А зараз допоміг своїм партнерам здолати Шахтар, клуб який його виховав і разом з яким він ставав срібним призером Юнацької Ліги УЄФА.

Кудрівка в Рівному розгромно поступилася Епіцентру – 0:3. Не сказати, що підопічні Олександра Протченка були геть безнадійні. Вони створювали свої моменти і могли розраховувати хоча б на гол престижу, однак суперник втримав свої ворота «сухими».

Історія очних зустрічей: В чемпіонаті провели між собою два поєдинки, у яких житомирський клуб неодмінно перемагав з рахунком 2:0. Що цікаво незабаром на колективи очікує ще одна очна зустріч. В рамках 1/16 фіналу Кубка України, 9 вересня вони зійдуться так само тут у Житомирі на «Центральному».

Субота – 05 вересня

Харків – Оболонь – 13:00.

Суботній ігровий день відкриють Харків та Оболонь.

Попередній тур: Харків впевнено обіграв луганську Зорю у матчі, котрий через повітряні тривоги розтягнувся на два дні. На 14-й хвилині ще у неділю рахунок відкрив Петер Ітодо, з мінімальною перевагою харківʼян на 51-у хвилину матч було перенесено на понеділок. Наступного дня на гол довго чекати не довелося, Батон Забергджа спочатку на 54-й хвилині подвоїв перевагу, а потім через десять хвилин довів рахунок до розгромного. Більше ніхто не забивав, перемога «багряно-золотих» – 3:0.

Оболонь в гостях розійшлася безгольовим «миром» з ковалівським Колосом. Третій матч поспіль представники столиці завершили з рахунком 0:0, таким чином їх безгольова серія в Чемпіоанті України зросла до 509 хвилин, а безвиграшна налічує вже пʼять матчів.

Історія очних зустрічей: В УПЛ зустрічалися між собою чотири рази та наразі за результатами матчів мають паритет. По одній перемозі в активі кожного з колективів, ще двічі команди розходилися «миром». Минулого сезону в матчі першого кола, тоді ще Металіст 1925 розділив бали з киянами, а у другому вже не залишив шансів здолавши суперника з рахунком 3:1.

Кривбас – Колос – 13:00.

Паралельно з матчем Харкова та Оболоні має стартувати поєдинок між Кривбасом та Колосом.

Попередній тур: Кривбас в гостях мінімально поступився одеському Чорноморцю – 0:1. Долю зустрічі вирішив один влучний постріл від суперника з лінії карного майданчика, зброя якою у стартових турах прославилися підопічні Патріка ван Леувена спрацювала проти них.

Колос вдома розписав безгольову нічию зі столичною Оболонню. Ковалівці діяли активніше та створили низку небезпечних моментів, проте підвела реалізація – пробити захист суперника так і не вдалося. Безвиграшна серія Колоса проти «пивоварів» зросла до семи матчів, втім все ж таки у шести поєдинках команди ділили між собою залікові бали.

Історія очних зустрічей: У Премʼєр-Лізі між собою провели вісім поєдинків. Кожна з команд має в своєму активі по три перемоги, а двічі суперники розходилися «миром». Минулого сезону у матчі першого кола підопічні Руслана Костишина перемогли 2:1, матч другого кола в Кривому Розі завершився вольовою нічиєю – 1:1.

Карпати – Шахтар – 18:00.

Центральним матчем туру між Карпатами та Шахтарем завершиться ігрова програма суботи.

Попередній тур: Карпати не зуміли втримати переможний рахунок у гостьовому матчі проти Лівого Берега – 1:1. На 60-й хвилині Феліппе Вієйра відкрив рахунок в матчі, згодом команди пішли на паузу спричинену повітряною тривогою. І саме ця тривога стала переломним моментом, «леви» не зуміли одразу повернутися у гру, втратили концентрацію та майже одразу пропустили. Дуже болісна втрата очок для підопічних Франсіско Фернандеса.

Шахтар у номінально домашньому матчі поступився житомирському Поліссю – 0:2. «Гірники» більшість часу володіли м’ячем, створювали моменти біля чужиx воріт, однак довести їх до чогось конкретно гострого так і не змогли. При цьому пропустили по голу в кожному з таймів.

Історія очних зустрічей: Після відродження Карпат між собою зустрічалися чотири рази. Двічі перемагали донеччани, ідентична кількість матчів завершилася «миром». Минулого сезону в матчі першого кола на «Україні» команди подарували вболівальникам справжній трилер – 3:3. А от у другому колі Шахтар, не без проблем у першій половині матчу, здобув звитягу – 3:0.

Неділя – 06 вересня

Динамо – ЛНЗ – 13:00.

Недільний match day розпочнеться дуеллю між Динамо та ЛНЗ.

Попередній тур: Динамо у гостях розгромно поступилося Буковині – 0:3. Відверто провальний матч провів голкіпер «динамівців» Вʼячеслав Суркіс, на його рахунку привоз першого голу у власні ворота, автогол, та був ще один епізод в якому опонент відзначився не без його допомоги, однак той гол скасували через фол у початковій стадії атаки. Врешті решт Суркіс попросив заміну за рахунку 0:2, а замість нього вийшов дебютант Ольховий та теж не пішов з поля без пропущеного мʼяча. Щось конкретне «біло-сині» в атаці створити не зуміли, а якщо й були вдалі спроби, то на останньому рубежі впевнено діяв воротар суперника.

ЛНЗ у вкрай виснажливому домашньому матчі мінімально поступився рівненському Вересу – 0:1. Поєдинок став справжнім випробуванням для обох колективів, адже через постійні загрози з повітря розтягнувся на понад шість з половиною годин. Довгий час на полі точилася в'язка боротьба, а нулі на табло непохитно трималися до 83-й хвилини, коли суперник точно поцілив у ворота Дмитра Ледвія.

Історія очних зустрічей: В елітному дивізіоні чемпіонату між собою провели шість матчів. Одна перемога на рахунку представників Черкас, двічі колективи розділили залікові бали, тричі перемагали кияни.

Верес – Зоря – 15:30.

Продовжить ігрову неділю протистояння між Вересом та Зорею.

Попередній тур: Верес продемонстрував неабияку витримку та зумів вирвати перемогу у гостьовому матчі проти ЛНЗ. Долю матчу, який тривав понад шість годин, вирішив єдиний епізод одразу після довгоочікуваного фінального поновлення гри, яке відбулося вже після 22:00. Гості блискавично розіграли кутовий, а Даниїл Чечер розкішним ударом приніс рівнянам надважливі три залікові пункти.

Зоря минулого туру зазнала розгромної поразки від Харкова з рахунком 0:3. Поєдинок розпочався ще в неділю, проте через тривалу повітряну тривогу команди догравали його вже наступного дня. Луганці відверто провалили обидві частини цієї розтягнутої зустрічі, так і не зумівши створити реальних проблем обороні суперника, а от опонент свої нагоди реалізувати зміг.

Історія очних зустрічей: В УПЛ між собою провели пʼятнадцять матчів. На рахунку Вереса сім звитяг, тричі команди розходилися не визначивши переможця, а п’ять разів перемагала Зоря. Минулого сезону у матчі першого кола на «Авангарді» розійшлися «мировою» 0:0, а у другому колі в Києві сильнішими були луганці – 2:0.

Радіотрансляцію матчу між Вересом та Зорею можна буде почути на хвилях «Авторадіо» та «Радіо П’ятниця», отже налаштовуйте свої приймачі правильно у неділю о 15:30.

Епіцентр – Буковина – 18:00.

Закриватиме п’ятий тур двобій між Епіцентром та Буковиною.

Попередній тур: Епіцентр продемонстрував зразкову ефективність в атаці та здобув впевнену розгромну перемогу – 3:0. Головним диригентом на полі став Артем Козак, який оформив хет-трик з результативних передач. Загалом три асисти в одному матчі УПЛ – дуже рідка історія. За 12 останніх сезонів, це лише 12-й випадок. Саме його розрізні паси зруйнували захист суперника. На 36-й та 75-й хвилинах він вивів Вадима Сидуна сам на сам з воротарем, і той холоднокровно оформив дубль. А вже на 78-й хвилині Карлос Рохас сильним ударом у дальній кут встановив остаточні цифри на табло.

Буковина своєю чергою перемогла з ідентичним рахунком, проте куди більш титулованого суперника. До Кам’янця-Подільського, де тепер домашні матчі проводитиме чернівецький колектив, завітало Динамо. Вже на 12-й хвилині Олег Кожушко запресингував оборону та голкіпера столичного клубу, ті помилилися, а форвард цим скористався та відкрив рахунок у матчі. На 54-й хвилині перевага господарів подвоїлася через прикрий автогол воротаря гостей. Остаточний розгром на 85-й хвилині оформив Олег Ільїн, поставивши ефектну крапку. Відзначимо надійну гру Германа Пеньковау воротах жовто-чорних, яка дозволила залишити власні володіння недоторканими.

Історія очних зустрічей: В елітному дивізіоні між собою не перетиналися, проте починаючи з сезону 20/21 в рамках Першої та Другої ліг зустрілися аж девʼять разів. Жодного матчу команда з Камʼянця-Подільського не програла чернівчанам, шість перемог та тричі команди розходилися «миром». Позаминулого сезону у Першій Лізі Епіцентр вдома здолав опонента 2:0, а на виїзді клуби сильнішого не виявили – 1:1.

Фото: ФК Карпати, ФК Чорноморець, ФК Кудрівка, ФК Харків, ФК Буковина, НК Верес, ФК Епіцентр.