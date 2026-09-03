Сергій Разумовський

Київське Динамо оголосило про підписання контракту з івуарійським вінгером Кеассе Ба. Угода з 21-річним футболістом розрахована на п’ять років.

Кеассе Ба народився 17 грудня 2004 року. Перші кроки у професійному футболі він зробив на батьківщині, після чого в лютому 2025 року перебрався до Вірменії та став гравцем Арарата.

У складі вірменського клубу івуарієць провів 12 матчів. За цей час він забив чотири голи та віддав дві результативні передачі.

У липні 2025 року Ба продовжив кар’єру у Швейцарії, приєднавшись до Лозанни Уші. За швейцарську команду він зіграв 44 поєдинки, у яких відзначився 12 голами та п’ятьма асистами.

У поточному сезоні новачок Динамо встиг провести п’ять матчів. Він забив чотири м’ячі та записав до свого активу одну результативну передачу.

Кеассе Ба здатен діяти на позиції вінгера та посилити атакувальний потенціал київської команди. Після підписання довгострокового контракту івуарійський футболіст розпочне новий етап кар’єри у складі одного з найтитулованіших клубів України.

🤝 Вітаємо Кеассе в динамівській родині та бажаємо якнайбільше результативних дій та перемог у складі "біло-синіх"! ФК Динамо Київ

Також Динамо домовилося про трансфер бразильця.