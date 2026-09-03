Шахтар оголосив зявку на Лігу чемпіонів
У списку – 29 гравців
Фото: ФК Шахтар
Шахтар надав заявку гравців, які братимуть участь в поєдинках основного етапу Ліги чемпіонів УЄФА.
У цьогорічному розіграші Ліги чемпіонів суперниками «гірників» будуть ПСВ, АЕК, Інтер, Спортінг, Фенербахче, Слован, Лейпциг та Реал.
До заявки Шахтаря увійшли 29 футболістів, повідомляє офіційний сайт донецького клубу.
- Воротарі: 23. Кіріл Фесюн, 31. Дмитро Різник, 34. Ростислав Баглай*
- Захисники: 4. Марлон Сантос, 5. Валерій Бондар, 13. Педро Енріке, 16. Іраклі Азаров, 17. Вінісіус Тобіас, 18. Алаа Грам, 20. Олександр Караваєв, 22. Микола Матвієнко
- Півзахисники: 6. Марлон Гомес, 8. Дмитро Криськів, 10. Педріньйо, 11. Невертон*, 14. Ізакі Сілва, 24. Віктор Цуканов*, 25. Габріель Карвалью, 27. Олег Очеретько, 29. Єгор Назарина, 30. Аліссон, 37. Лукас Феррейра, 45. Денис Сметана*, 71. Раян Роберто, 77. Глейкер Мендоза, 99. Бруніньйо
- Нападники: 2. Лассіна Траоре, 9. Кауан Еліас, 49. Лука Мейрелліш
*Гравці, заявлені за списком B.
Нагадаємо, 10 вересня Шахтар стартує в турнірі виїзним поєдинком із ПСВ.
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