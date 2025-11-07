Павло Василенко

Президент Корінтіанса Осмар Стабіле попросив нападника Мемфіса Депая звільнити його готельний номер у центрі Сан-Паулу, де він мешкає. Проживання нідерландсього форварда коштує клубу 250 000 реалів на місяць у місцевій валюті, що еквівалентно 40 500 євро.

Його апартаменти включають цілодобове обслуговування, включаючи прибирання, прання, послуги консьєржа та особистого кухаря. Згідно з контрактом, Депай має президентський люкс, особистого кухаря, приватну охорону та броньований автомобіль.

«Президент правління Осмар Стабіле пояснив, що мав зустріч із Мемфісом, де пояснив гравцеві необхідність переїзду з готелю до будинку або квартири з нижчою орендною платою», – йдеться у протоколі засідання керівництва клубу.

В офіційному прес-релізі Корінтіанс стверджував, що сам гравець виявив бажання переїхати. Однак, як повідомляє UOL, Мемфіс зараз проживає в готелі, нападник відмовився переїжджати в інші апартаменти.

Також повідомляється, що клуб винен Депаю приблизно 23 мільйони реалів, або 3 726 000 євро. У вересні керівництво Корінтіанса та представники нідерландця досягли угоди про сплату боргу, який становить приблизно 18 мільйонів реалів. Клуб запропонував наступний план платежів: половина суми виплачуватиметься щомісячними частинами до лютого наступного року, а решта – одним платежем у березні.