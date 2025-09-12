Особливий подарунок для Депая за рекорд у збірній Нідерландів
Мемфіс Депай офіційно став легендою нідерландського футболу. У матчі проти Литви нападник Корінтіанса оформив дубль і довів свою кількість голів за національну команду до 52, ставши найкращим бомбардиром в історії збірної Нідерландів.
До цієї миті рекорд належав Робіну ван Персі, на рахунку якого 50 м'ячів. Тепер же лідером є 31-річний Депай, який із кожним матчем лише зміцнює свій статус символу «Ораньє».
Матч завершився перемогою Нідерландів з рахунком 3:2, що наблизило команду до виходу на чемпіонат світу в Північній Америці. Проте головна увага після гри була прикута не до результату, а до скромного, але зворушливого вшанування нового рекордсмена.
Після фінального свистка брати Юррієн та Квінтен Тімбери вручили Депаю особливий подарунок – унікальну футболку, створену з частин різних ігрових форм, які він носив за збірну протягом багатьох років. Цей жест став символом подяки і визнання серед товаришів по команді. Фото з моменту вручення миттєво облетіло соцмережі.
Депай захищає кольори Корінтіанса з вересня 2024 року. У його кар’єрі також були такі клуби, як Атлетіко Мадрид, Барселона, Манчестер Юнайтед, Ліон та ПСВ.
