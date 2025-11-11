Павло Василенко

Сезон 2025/26 розпочався для Наполі не дуже добре. У ЗМІ з'явилися повідомлення про те, що Антоніо Конте може піти у відставку з посади головного тренера команди, хоча президент клубу Ауреліо Де Лаурентіс рішуче заперечує ці твердження.

Минулого сезону Наполі виграв чемпіонат Італії під кервіництвом Конте.

Влітку повідомлялося, що італійський тренер прагне посилити склад команди. Його бажання було виконано, і, серед інших, контракти отримали Кевін Де Брюйне та Расмус Хойлунд.

Незважаючи на це, останні результати Наполі залишають бажати кращого. У неділю неаполітанці програли Болоньї з рахунком 0:2. У Лізі чемпіонів вони виграли лише один із чотирьох матчів.

У Неаполі загострилася ситуація після останньої невдачі. Італійські ЗМІ повідомили про зустріч між Конте та Де Лаурентісом, яка, як очікується, відбудеться найближчими днями.

Деякі журналісти навіть припустили, що тренер хоче покинути клуб. Однак президент Наполі рішуче спростував ці повідомлення.

«Відхід Конте? Це вигадка. Я пишаюся тим, що поруч зі мною в клубі та в команді є така людина. Він гарантія для нашого клубу, гравців та вболівальників», – приводить слова Де Лаурентіса жуналіст Фабріціо Романо.

Наразі Наполі займає четверте місце в турнірній таблиці Серії А, набравши 22 очки в 11 матчах.