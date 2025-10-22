Конте відреагував на фіаско Наполі в грі проти ПСВ: «Благо команди – це те, що має значення»
Італійський тренер пояснив розгром проблемами
близько 1 години тому
Головний тренер Наполі Антоніо Конте зробив різку заяву після розгромної поразки своєї команди від ПСВ в Ейндховені з рахунком 6:2 у матчі Ліги чемпіонів. На післяматчевій прес-конференції італійський фахівець зазначив, що попереду клуб має складний сезон, і підкреслив, що такий результат не є випадковим.
Наставник пов'язав поразку з невдалою трансферною кампанією та втратою командної згуртованості. За його словами, через обмежений склад минулого року клубу довелося активно підписувати нових гравців, проте прихід одразу дев'яти футболістів порушив баланс усередині колективу.
«Минулого року ми виграли надзвичайний і неймовірний чемпіонат з великою єдністю. На мою думку, дев'ять нових гравців було забагато. Ми не були збалансовані.
І старі, і нові гравці повинні покращити свою гру. Нам потрібно повернутися до минулого року, коли на кону було лише благо Наполі. Благо окремої людини ні на що не здатне. Благо команди – це те, що має значення.
Якщо ми виграємо, все добре; якщо програємо, все погано? Ви всі хвалили вибір чотирьох півзахисників... Баланс, який ми знайшли зараз – найкращий. Наявність двох дуже атакуючих вінгерів взагалі не дає нам жодної стабільності, і я не думаю, що правильно жертвувати одним із півзахисників», – підсумував Антоніо.