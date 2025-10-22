Головний тренер Наполі Антоніо Конте зробив різку заяву після розгромної поразки своєї команди від ПСВ в Ейндховені з рахунком 6:2 у матчі Ліги чемпіонів. На післяматчевій прес-конференції італійський фахівець зазначив, що попереду клуб має складний сезон, і підкреслив, що такий результат не є випадковим.

Наставник пов'язав поразку з невдалою трансферною кампанією та втратою командної згуртованості. За його словами, через обмежений склад минулого року клубу довелося активно підписувати нових гравців, проте прихід одразу дев'яти футболістів порушив баланс усередині колективу.